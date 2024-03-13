الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

المداح 4 اسطورة العودة رقم ١ في الأكثر بحثاً على جوجل

المداح ٤ أسطورة العودة
المداح ٤ أسطورة العودة

تصدر مسلسل المداح 4 اسطورة العودة المركز الأول في الأكثر بحثاً على محرك البحث جوجل وذلك بعد عرض حلقته الثالثة. حيث جاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية مع عرض الحلقات وخاصه مع بداية حرب الشيخ صابر "حمادة هلال" لعدوة الجديد هذا الجزء سميح "فتحي عبد الوهاب".

مسلسل المداح 4 اسطورة العودة
مسلسل المداح 4 اسطورة العودة

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC   مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

أبطال مسلسل المداح 4 أسطورة العودة

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

مسلسل المداح 4
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