طلاب أزهر سوهاج يتوجهون للقاهرة للمشاركة في نهائيات مسابقة القرآن الكريم

ودع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأربعاء، الطلاب والطالبات المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم السنوية قبيل سفرهم إلى القاهرة، وهم 40 طالبا وطالبة، ينافسون في مستويات المسابقة الأربعة، ويحثهم على الإجتهاد والحرص على تحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.





وفي سياق متصل تقدمت منطقة سوهاج الأزهرية، وجميع العاملين بها بقيادة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية، بخالص التهاني إلى فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.





كما يتقدم رئيس المنطقة بخالص التهنئة إلى جميع العاملين بمنطقة سوهاج الأزهرية وإدارتها ومعاهدها وجميع طلابها ومنتسبيها، سائلًا المولى - عز وجل - أن يوفقنا إلى صيام هذا الشهر الفضيل وقيامه والتزود من الطاعات، وأن يتقبل منا جميعًا صالح الأعمال، وينعم على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والرخاء والاستقرار، ويحفظ فلسطين وأهلها من كل مكروه وسوء.