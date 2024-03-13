وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية يتابع عملية إحلال وتجديد الملعب الخماسي بصنافير

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عملية الاحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب صنافير التابع لادارة شباب قليوب تنفيذ وزارة الشباب والرياضة طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وعلى هامش زيارته للمركز تابع الصبروط إجراءات تنفيذ حمام سباحة نصف اوليمبي بنظام حق الانتفاع bot بتكلفة انشائية تبلغ 6,500,00 جنية ، وقيمة ايجارية شهرية تصل إلى 8,300 جنية لمدة 10 سنوات بنسبة تنفيذ بلغت 50 % ، كما تابع تنفيذ انشاء ملعب سباعي بنظام حق الانتفاع بقيمة انشائية تبلغ 4,300,000 جنية ، وقيمة ايجارية شهرية تصل إلى 7,300 جنية لمدة 6 سنوات بنسبة تنفيذ بلغت 100 % ويتم استغلاله خلال شهر رمضان .

أشار الصبروط إلى تقدم محافظة القليوبية في مجال الطرح الاستثماري حيث وصلت عدد مشروعات الطرح الاستثماري بالقليوبية إلى 126 مشروع ، منها 14 مشروع بالاندية الرياضية و 112 مشروع بمراكز الشباب تتنوع بين حمامات السباحة وملاهي الاطفال وصالات الأنشطة وقاعات الأفراح والمحلات وغيرها من المشروعات التي تساهم في تطوير البنية التحتية والانشائية بنرتكز الشباب واستغلال المساحات الغير مستغلة بها .