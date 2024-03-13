محافظ القليوبيه يوجّه بحصر كميات مخلفات الهدم بحرم الطرق

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة ميدانيه لحصر كميات تراكم مخلفات الهدم والتطوير بحرم الطريق الدائري والطريق الزراعي بحي غرب شبرا ومدينه قليوب ومنطقه القطاوي ونفق شعراوي بحي شرق شبرا الخيمه وذلك لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء ومدن المحافظه وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها تماشيًا مع الجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل

وخلال الجوله وجه المحافظ مسئولى الوحدة التنفيذية للمخلفات الصلبة بالمحافظه بحصر تلك التراكمات ووضع خطه لرفع التراكمات والتخلص الامن منها

كما وجه المحافظ بضبط أى سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات فى المناطق التى يتم رفع المخلفات منها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها .

ويناشد محافظ القليوبيه ، المقاولين وأصحاب سيارات النقل بعدم إلقاء اي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد علي نقلها للمدافن العمومية والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن ، كما وجه الهجان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالقاء المخلفات

واستكمل المحافظ الجوله داخل انفاق المشاه (نفق المؤسسه ونفق ناصر ونفق كليه الزراعه) بحي غرب شبرا الخيمه وذلك للوقوف على حالة النظافة بالأنفاق، مشددًا علي رئيس حي غرب شبرا بالتواجد على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي مخلفات مع تنفيذ حملات نظافة دورية بالأنفاق، وصيانة كشافات الإضاءة لضمان استدامه الخدمة

وخلال الجوله تفقد المحافظ نفق كليه الزراعه بحي غرب شبرا الخيمة حيث لاحظ عدم وجود كشافات أناره داخل النفق وعلي الفور وجه بالتنسيق مع مديريه الأمن القليوبيه بتخصيص أفراد امن داخل الأنفاق لعدم سرقه كشافات الاناره مره اخري وتامين الإنفاق ً

كما وجه الهجان برفع كل الإشغالات اعلي الانفاق والاستمرار بمتابعة النفق لعدم تواجد أي باعة بداخله وعدم إعاقة عبور المواطنين، موجها أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين

ثم توجه الهجان لمدينه قها حيث تابع اعمال رفع اكثر من ٢٠ طن مخلفات ناتج عن أعمال تطوير الطريق الزراعي (مخلفات نيوجيرسي)

واختتم محافظ القليوبية الجولة بمتابعة اعمال ازالة مقهي مخالف على الطريق الزراعى بطوخ حيث تمت ازالة على مساحة 6 قيراط ضمن الموجه 22 لازالة التعديات على اراضي الدولة والاراضي الزراعية ومن الجدير بالذكر انه اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023 وحتى اليوم الاربعاء الموافق 13 مارس 2024 تم ازالة 3030 حالة تعدى بناء وزراعة بمساحة 142 فدان و12 قيراط و13 سهم زراعة ومسلحات على مساحة 84182م٢ وتم تحرير 1355 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين

جاء ذلك بحضور كل من المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينه شبراً الخيمه واللواء احمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمه واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينه قليوب والعميد محمد فوزي رئيس مجلس مدينه قها واللواء احمد جميل رئيس مدينة طوخ والدكتور محمد عبد الله مدير اداره المخلفات الصلبه بالمحافظه