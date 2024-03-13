إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد اللاه الخبير وقوات الشرطة، حملة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت الحملة عن إزالة عدد 5 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحه 2250 متر.

وتأتى هذه الحملات طبقا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعد جديد نهائيا وإزالته فورا فى المهد .

من جانبه أكد الخبير رئيس المركز أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس ومصادرة مواد وأدوات البناء.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، و لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.