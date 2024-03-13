الهلال السعودي لا يعرف إلا الفوز في كلاسيكو الاتحاد

حقق فريق الهلال السعودي فوزًا مستحقًا أمام غريمه الاتحاد، ليواصل سلسلة انتصاراته في مباريات الكلاسيكو، بعدما تأهل على حسابه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

حقق الزعيم فوز ثمين بنتيجة 4-0، في إجمالي مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا لعام 2023-2024.

ليتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتحاد في 5 مباريات من إجمالي 5 مباريات في هذا الموسم، لتسيطر كتيبة جورجي جيسوس على نتائج مباريات الكلاسيكو وتحقيق العلامة كامه.

الهلال السعودي

الهلال لا يعرف سوى الفوز في كلاسيكو الاتحاد

انطلقت البطولة العربية للأندية في شهر أغسطس الماضي وتمكن الهلال من تحقيق الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-1 في ربع نهائي البطولة.

وفاز الهلال في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 4-3، وفي الجولة الثانية بنتيجة 3-1.

أكد "الزعيم" تفوقه عندما تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على "العميد"، بنتيجة 2-0 في مباراتين الإياب والذهاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانتصار منح الهلال رقمًا تاريخيًا، بتحقيق الفوز الـ28 على التوالي في جميع المسابقات، مما جعل الفريق يحتل مكانة رائدة كأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم.

تجاوز الهلال الرقم القياسي المسجل في موسوعة "جينيس" الخاص بنادي نيو سينتس الويلزي، الذي حقق 27 انتصارًا متتاليًا.

من المتوقع أن تمنح موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية شهادة للهلال، لتوثيق رقمه التاريخي.