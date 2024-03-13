شبانة : غضب في الزمالك من جوميز

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان هناك غضب من مجلس إداراة نادي الزمالك تجاه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.

وأضاف شبانة ان سبب هذا الغضب يرجع لقيام البرتغالي بعمل تغييرات بشكل دائم مما افقد القلعة البيضاء الاستقرار الفني، على عكس النادي الأهلي الذي ظهر مستقر فنيا في الفترات الأخيرة.

كما أكد شبانة على ان هناك جلسة ستعقد قريبا بين مجلس الادارة البيضاء وجوميز لمناقشة هذه الأسباب اضافة لعدم اشراكه للاعبين الجدد.

في سياق متصل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء مودرن فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.



وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة مودرن فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.