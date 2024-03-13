الأربعاء 13 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إيطاليا: الموقف في غزة معقد وإسرائيل لا تظهر الاحترام الكافي تجاه المدنيين

أنطونيو تايانى
أنطونيو تايانى

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى أنطونيو تايانى أن الموقف فى غزّة معقد للغاية، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تظهر الاحترام الكافي تجاه السكان المدنيين.

txt

الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة في 4 أشهر يفوق نظراءهم خلال 4 سنوات

txt

شكري يبحث مع وزير خارجية كوريا الجنوبية ملفات التعاون وتطورات الحرب في غزة

وقال تاياني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - إنه لا علاقة للمدنيين بالحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه عندما يكون هناك قتلى كثيرين من المدنيين فهذا يعني أنه تم تجاوز رد الفعل المتناسب.

 

ولفت تاياني إلى أن إيطاليا مع حل الشعبين والدولتين "الفلسطينية والإسرائيلية"، مبينا أن من شأن ذلك أن يجلب السلام، مؤكدا ضرورة تخفيض إسرائيل لرد فعلها من خلال التركيز على الأهداف العسكرية فقط ومحاولة استثناء السكان المدنيين، الذين تبذل إيطاليا قصارى جهدها لمساعدتهم.

 

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وفاة 27 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توافر حليب الأطفال في شمال غزة، كاشفة عن معاناة آلاف الأطفال من مضاعفات خطيرة بسبب عدم توفر أنواع الحليب الخاصة بهم.

 

طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، المؤسسات الأممية ومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير الحليب للأطفال شمال غزة.

 

مواد متعلقة

صحة غزة: حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31 ألفًا و272 شهيدًا

استشهاد 20 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شكري يبحث مع وزير خارجية كوريا الجنوبية ملفات التعاون وتطورات الحرب في غزة

مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة
الجريدة الورقية