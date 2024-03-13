إحالة ثلاثة مديرين بادارة ابو تشت التعليمية للتحقيق

قام المهندس عبد المنعم قاصد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، خلال زيارته الميدانية للمدارس، اليوم الأربعاء 13 مارس، بإحالة ثلاثة مديرين للتحقيق بسبب عدم الانضباط الإداري وتدني مستوى النظافة.

وشملت جولته التفقدية مدرسة تيجة للتعليم الأساسي، ومدرسة العوامر الغربية الابتدائية، ومدرسة العوامر الغربية الإعدادية، رافق مدير عام الإدارة في جولته هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام واحمد برعي عضو لجنة المتابعة وتقويم الأداء.

تفقد مدير عام الإدارة الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وحجرات الأنشطة والمعامل والمكتبة وحديقة المدرسة، شدد مدير عام الإدارة علي الاهتمام بنظافة الفصول والطرقات والافنيه ودورات المياه.

وتابع سجلات إدارة المدرسة وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجلات زيارات الموجهين للمواد الدراسية والأنشطة التربوية مؤكدا على تسجيل غياب الطلاب بشكل دوري وتفعيل الغياب الإلكتروني ومجموعات الدعم المدرسي لجذب الطلاب داخل المدرسة ومجابهة الدروس الخصوصية، ودمج دروس قناة مدرستنا في البرنامج الدراسي، وتفعيل حصص المشاهدة و الانشطة، والتأكيد على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة لتوفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين طوال فترة الدراسة.