تحرير 5300 ألف متر من أراضي أملاك الدولة بقوص

قاد فراج الوحش نائب رئيس مركز قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأربعاء، حملة ازالات مكبرة لإزالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية حجازة بحري، رافقه خلالها الرائد الحسيني يوسف نائب مأمور مركز شرطة قوص، وعلاء العسال معاون مباحث المركز، بالإضافة الي مسئولي وحدة استرداد اراضي الدولة بالمدينة.

اشار " الوحش" الي ان جهود الحملة نجحت في تنفيذ ٥ قرارات ازالة لحالات مستهدفة، من على مساحة ٥٣٠٠م ، لافتاً إلى ان التعديات عبارة عن اسوار من الطوب الابيض والمونة الأسمنتية، تمت ازالتها حتي مستوى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة وسط تأمين كامل وانتشار امني مكثف من العناصر الامنية بمركز شرطة قوص مدعومة بفرقة من قوات الامن المركزي من مديرية امن قنا.

واكد نائب رئيس المركز فراج الوحش ان الوحدة المحلية عازمة بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والجهات المختصة على مواصلة الجهود للتصدي لكافة اشكال التعديات وتنفيذ إزالات فورية لجميع الحالات التي يتم رصدها داخل نطاق الوحدة ، بالإضافة إلى ازالة اي تشوينات معده للبناء المخالف وتحرير محاضر لأصحابها.

مشددا علي رؤساء القري بعدم السماح بعودة تلك التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.