المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين ، في ظل آثار الازمة الإقتصادية العالمية ، وارتفاع الاسعار، حيث وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وذلك طوال شهر رمضان المعظم.

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وأسفرت الحملة ، عن تحرير 25 محضراً تموينياً ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة- عدم صرف بون - لوحات).

وفي مركز العدوة شمال المحافظة ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق ، والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والقضاء على الإحتكار ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً ، بقرية "بنى عامر" ، وجاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية ، بمجلس قروى شلقام ، تضمنت قرى ، ( أعطو - بردونة الإشراف - ابو العباس - ابطوجه ) ، لمتابعة جوده رغيف الخبز ، حيث أسفرت الحملة ، عن تحرير 29 محضرا ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون ولوحة اعلانات ، وتبديد وعدم وجود سجل تفتيش، إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانونية) ، إلى جانب ضبط كمية من الألعاب النارية ، خلال حملة على المحلات التجارية بقرية صندفا ، و تم إعدام المضبوطات تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية لسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، نفذت حملة استهدفت المخابز والأسواق بنطاق المركز، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا ، تنوعت مابين ، ( نقص وزن ، عدم نظافة ، غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ميزان ، عدم التزام بالمواعيد ، ذبح خارج المجازر ).