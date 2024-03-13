الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تتابع جهود المنيا في الرقابة على الأسواق

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تابعت وزارة التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا ، في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات ، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين ، في ظل آثار الازمة الإقتصادية العالمية ، وارتفاع الاسعار، حيث وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية  ، والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين  ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، وذلك طوال شهر رمضان المعظم.

 

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط  شمال المنيا ، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وأسفرت الحملة ، عن تحرير 25 محضراً تموينياً ، تنوعت ما بين ، ( نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة- عدم صرف بون - لوحات).

 وفي مركز العدوة  شمال المحافظة ، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية علي الأسواق ، والتأكد من توافر السلع الغذائية ، والقضاء على الإحتكار ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً تموينياً ، بقرية "بنى عامر" ، وجاءت المخالفات ما بين ، (نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار  شمال المنيا ، بحملة مكبرة للمرور على المخابز البلدية ، بمجلس قروى شلقام ، تضمنت قرى ،  ( أعطو - بردونة الإشراف - ابو العباس - ابطوجه ) ، لمتابعة جوده رغيف الخبز ، حيث أسفرت الحملة ، عن تحرير  29 محضرا  ، تنوعت ما بين ، (نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود بون ولوحة اعلانات ، وتبديد وعدم وجود سجل تفتيش، إدارة منشأة تموينية بدون صفة قانونية) ، إلى جانب ضبط كمية من الألعاب النارية ، خلال حملة على المحلات التجارية بقرية صندفا ، و تم  إعدام المضبوطات تحت إشراف لجنة من الوحدة المحلية لسلامة المواطنين.

وفى مركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، نفذت حملة استهدفت المخابز والأسواق بنطاق المركز،  بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية ، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا  ، تنوعت مابين ، ( نقص وزن ، عدم نظافة ، غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود شهادة صحية، عدم وجود ميزان ، عدم التزام بالمواعيد ، ذبح خارج المجازر ).

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