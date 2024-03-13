إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل  بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة أما مدخل عزبة شعبان ابو احمد ، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور المركز بتلقيه اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، تفيد تلقيها إشارة من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية هوارة الزراعي ، بعد مدخل عزبة شعبان ابو احمد بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية ان الحادث نتيجة بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق مما ادى الى إصابة 5 اشخاص ، تراوحت إصابتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، كما تمت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.