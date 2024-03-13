جهاز أكتوبر الجديدة: بدء تنفيذ 55 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

واستعرض المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الإنجازات التي تحققت ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" المرحلة السادسة في منطقة غرب المطار.

وقال عبدالمقصود، إنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" التي تستهدف منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار، موضحاً أنها تنقسم لـ3 قطاعات (أ – ب – ج) بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٦٠٠٠ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وتم تسليم ٥٠٠٠ وحدة سكنية منها، وجارٍ التسليم تباعا ، ليبلغ عدد الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية