الدقهليه تتصدى للتعديات علي الأراضي الزراعية والحكومية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها.

واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنزلة ومنية النصر ونبروه لازالة الفورية لعدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

قال المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة مخالفات عباره عن حفر استعدادا لصب قواعد خرسانية بالمدينة خلف المستشفي العام وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وتم مصادرة مواد البناء المستخدمه في الاعمال.

واكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة تعدي بالبلوك الابيض علي ارض زراعية بعزب الكردي علي مساحة 200 متر مربع حيث تمت الازالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

واوضح اللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة الذي اوضح انه تم ايقاف اعمال بناء وفك اخشاب لتنفيذ مخالفات بناء زيادة عن نسبة الخدمات بقرية بهوت وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.