الأربعاء 13 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز العبور: جارٍ تنفيذ ٦٣٨ عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين

جانب من العقارات
جانب من العقارات

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " نموذج الـ٩٠مترا بالحى الـ١٥-١٦ بالمدينة، كما تفقد أعمال البنية الأساسية بالحى وتشمل ( صرف - مياه - طرق )، للوقوف على آخر المستجدات للأعمال الجارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٦٣٨ عمارة بإجمالى ١٥٣١٢ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، موجهاً بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة، وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة، والمعدات، لإنهاء الوحدات فى المواعيد المقرر لها، وتسليم الوحدات لمستحقيها ضمن خطة الدولة نحو توفير المسكن الملائم.

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