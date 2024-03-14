الخميس 14 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنصورة تكرم ذوى الهمم الفائزين في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والإبتكار

بوابة الوفد الإلكترونية

كرّم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم أبناء الجامعة من ذوي الهمم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة " معاً لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، في إطار مشروع دعم الحكومة الإلكترونية  و الإبتكار في الإدارة العامة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و  الدكتورة نيفين عبد الخالق مدير مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة  و استشاري الدمج بالمشروع  و مدرب الفريق . 
وأكد الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة على أن الجامعة تولى ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة إهتماما كبيرًا ، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم و تدريبهم و دمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، من أجل الإرتقاء بحياة هؤلاء الأشخاص، و ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، و كذلك دورهم الفاعل فى بناء الوطن .


و عبر خاطر عن فخره و اعتزازه  بأبناىٔه الذين أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والإرادة والعزيمة على تحدى الصعاب و تحقيق المستحيل و برهنوا على أن بداخل كل واحد منهم همة تدفعه نحو التفوق والتميز، و استطاعوا أن يحققوا نجاحًا مميزًا بالمسابقة أشادت به الجهات المحكمة المحلية و الدولية، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر و فخرها، و أن جامعة المنصورة تسعى دائما لتوفير  لكل وسائل الدعم  و التسهيلات و تذليل الصعاب ، وتوفير سبل الراحة لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم . 
 

و من ناحيته، أكد  الدكتور محمد عطية على اهتمام الجامعة بملف الطلاب ذوي الهمم وتقديم كافة سبل الدعم والعمل على تقديم  التيسيرات لهم ، و الاهتمام بالتأهيل  و التدريب  و اكتساب المهارات  و الخبرات المختلفة  من خلال مركز خدمات الأشخاص ذوى الاعاقة  بالجامعة  والوحدات الخدمية بالكليات و إدارة رعاية الطلاب ، لضمان مشاركتهم الفعالة في كافة الأنشطة الطلابية المختلفة ، و تحقيق الدمج المنشود فى المجتمع ، مما كان له أثرا إيجايبا على زيادة نسب  المشاركة لهم في مختلف المجالات و الأنشطة ،  و تميزهم بالحصول على مراكز متقدمة خلال كافة المحافل .

و شمل  التكريم الفائزين بالثلاث مراكز الأولى: المركز الأول الطالب توني ناجي مجدي  الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق ، بينما فازت بالمركز الثاني سعاد سمير أحمد - باحثة الماجستير بكلية التربية ، و فازت بالمركز الثالث  زينب صبري عبد الحليم - باحثة الدكتوراة بكلية الآداب .
كما تم تكريم  المتأهلين  للفوز ضمن العشرة الأوائل كأفضل تقارير بحثية  كل من : جنات معوض عبد الخبير  باحثة الدكتوراة بكلية الآداب ، الطالب محمود هشام فرج الفرقة الرابعة كلية الحقوق.
يُذكر أن  مشروع دعم الحكومة الإلكترونية و الإبتكار في الإدارة العامة قام بتنفيذه المعهد القومي للحوكمة و التنمية المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" نيابة عن الحكومة الألمانية ، و بالشراكة مع وزارة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية . 

الجريدة الورقية