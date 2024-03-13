السكرتير المساعد لبني سويف يتفقد معارض" أهلا رمضان "بمركزي ببا والفشن

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بطرح كميات كافية من السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين في معارض "أهلا رمضان" بكافة مدن ومراكز المحافظة، بهدف زيادة المعروض من السلع، وخلق أسواق منافسة للقضاء على جشع بعض التجار، بجانب سيارات منافذ السلع المتنقلة والتي تجوب قرى المحافظة وتتمركز بالأماكن الأكثر ازدحما بالمدن.

فيما واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جولاته بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بمعارض أهلًا رمضان، حيث تفقد اليوم معرض مدينة الواسطى، واطمأن على تنوع السلع وتوافرها بأسعار تناسب المواطنين قياسًا بأسعار ماعداه، والتقى بعددٍ من المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالمعرض أثناء الزيارة مستمعًا لأرائهم ومقترحاتهم فيما يخص توافر السلع وأسعارها وتنوعها بالمعرض.

وأوضح السكرتير المساعد أن إقامة معرض بمدينة الواسطى، يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية من الغرفة التجارية وممثلى الُشعب بالغرفة،لإقامة 7 معارض رئيسية بعواصم المدن بجانب منافذ بيع أخرى ثابتة ومتنقلة على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن هذا المعرض تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض ، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، ونواب رئيس المركز، ومسئولو المتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة ومفتشي تموين الواسطى.

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