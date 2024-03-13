الشرقية: ضبط 5 طن سماد مجهول المصدر بأولاد صقر

شنت إدارة تموين أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حملة تموينية بقيادة محمد شعير مدير عام الإدارة، وبالإشتراك مع مباحث التموين، للمرور والتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و جهود الحملة عن تحرير محضر رقم ٢٤٦١ لعام ٢٠٢٤م جنح أولاد صقر لحيازة ٥ طن سماد محسن للتربة مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية المختلفة.