إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بمركز اطسا في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، حملة لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بشكل فوري، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات، جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من خلال حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد لطفي نائب رئيس المركز.

وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا، في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تم خلالها تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام المركز، في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية وإدارة أملاك الدولة.

إزالة أعمدة خرسانية وشدة خشبية خارج الحيز العمراني لمدينة اطسا ..

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني لمدينة اطسا، عبارة عن أعمدة خرسانية وشدة خشبية وتجهيزات للأعمال الخرسانية، على مساحة 275 متر، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق متصل قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وبالتعاون مع إدارة المتابعة الميدانية، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني لمدينة اطسا، عبارة عن أعمدة خرسانية وسقف على مساحة 175 متر، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.