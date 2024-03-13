محافظ أسيوط يؤكد ضرورة إجراء صيانة دورية للعبارات النهرية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لافتًا إلى العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها لتقديم الخدمات الخدمات بشكل لائق مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة في تسهيل النقل والانتقال ببعض المراكز والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة وأبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وقد ناقش خطة تنمية الموارد والإيرادات الخاصة بمشروع العبارات وتعظيم الموارد الذاتية للمشروع فضلاً عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات وتطويرها وفقًا للإمكانات المتاحة.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة إجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة وأمان حفاظاً على حياة المواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين موضحاً أننا نعمل على تنفيذ خطة تطوير لمشروعات المحافظة طبقاً للإمكانات المتاحة وتقديم خدمة أفضل أثناء نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتي النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.