وفد من مدارس ستيم للمتفوقين يزور الجامعة اليابانية في الإسكندرية

زار وفد من مدارس ستيم للمتفوقين، الجامعة المصرية اليابانية، صباح اليوم الاربعاء لبحث سبل التعاون بين الجانبين، استقبل الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الوفد الذي ضم كل من زكية زيدان محمد وولاء طلب من أعضاء مجلس الأمناء، محمد فوزى مدير التنمية المهنية بإدارة المتفوقين، رشا سمير مدير المشاركة والاعلام ومسؤول عقد البروتوكولات بادارة المتفوقين، مجدى عبداللطيف مدير المناهج بالإدارة ،لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

قال الدكتور ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية انه تم خلال اللقاء استعراض برامج المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن النموذج الياباني في التعليم الذي تتبناه الجامعة يؤهل الطلاب لوظائف المستقبل ويربط الخريجين بسوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

من جانبه، أشاد الوفد بالمنح التي تقدمها الجامعة لطلاب مدارس ستيم للمتفوقين، معرباً عن تطلعه لزيادة عدد المنح التي تقدمها الجامعة لطلابها سنوياً.