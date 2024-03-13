ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملة تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة مركز يوسف الصديق، جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق برئاسة الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، والجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم..

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر ومركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، عبارة عن عدد 200 كيلو مكرونة مجهولة المصدر وبدون أي بيانات أو تاريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى مياه غازية وعبوات طحينة وبرجر وشيبسي ومقرمشات وباتيه ودجاج مجمد، وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعدد من المحلات التجارية بناحية مركز يوسف الصديق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الالتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحلات بيع اللحوم والدواجن، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.