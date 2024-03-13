اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.75 دولار للبرميل

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2024، بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، بينما تعززت المعنويات أيضا من الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.

وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأميركية اليوم الأربعاء.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 83 سنتا أو وحدا بالمئة إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت غرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 59 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 78.15 دولار.

وتراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد بيانات اقتصادية سلبية، لكن التوترات الجيوسياسية المستمرة حدت من الانخفاضات.

وفي علامة سابقة على الطلب القوي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، وهو ما يزيد عن كثير من التوقعات الأخرى.

وتصدر وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع أن يكون نمو الطلب أقل بكثير، أحدث توقعاتها غدا الخميس.

ووجد النفط والأسواق المالية الأوسع دعما من الشعور بأن التضخم الأميركي الأعلى قليلا من المتوقع لن يعرقل الخفض المتوقع لأسعار الفائدة بحلول منتصف العام. ويدعم انخفاض أسعار الفائدة الطلب على النفط.

وقال يب جونج رونج محلل الأسواق لدى آي.جي إن الانخفاض غير المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وتوقعات أوبك بنمو قوي للطلب دعمت الأسعار أيضا، بحسب رويترز.

وفي مذكرة للعملاء، قال محللو كابيتال ايكونوميكس إنهم ما زالوا يتوقعون أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تيسير السياسة النقدية "في يونيو تقريبا".