محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى الشهداء الجديدة

أجرى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة الشهداء لتفقد عددًا من المشروعات الجارى تنفيذها للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المقررة، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، وطارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، المهندس شعبان الشبراوي مدير مديرية الطرق، المهندس محمد شاهين ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية.



استهل المحافظ جولته بتفقد أعمال صب الأرضيات والعزل بموقع مستشفى الشهداء الجديدة والمقامة على مساحة تزيد على 21 ألف م2 وبتكلفة إجمالية "مليار و300 مليون جنيه" ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، تنفيذ الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وإستمع المحافظ لشرح تفصيلي من أحد مهندسي الموقع عن طبيعة الأعمال الجاري تنفيذها وآلية تنظيم العمل.

دعم المنوفية بـ 35 مليون جنيه كاعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط ..

موضحًا أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للمبني الرئيسي بالكامل وذلك ضمن الأعمال التمهيدية للموقع وجار استكمال باقي الأعمال الإنشائية، ووجه المحافظ بتذليل جميع العقبات والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لسرعة إنهاء المشروع وتحقيق نسب إنجاز مرضية علي أرض الواقع.

مؤكدًا أننا مستمرون في دعم المنظومة الصحية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، هذا ومن المقرر أن تضم المستشفي 5 غرف عمليات و31 أسرة بقسم الغسيل الكلوي و24 بحضانات الأطفال و41 أسرة بقسم العناية المركزة و21 بأقسام العيادات الخارجية بإجمالي 223 سريرًا، فضلًا عن توفير 450 فرصة عمل جادة.