محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف شارع كفر الشيخ منصور بالشهداء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع كفر الشيخ منصور ومتفرعاته بطول 700 م وبتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، تنفيذ مديرية الطرق، وذلك ضمن تطوير ورفع كفاءة 7 شوارع بالخطة الاستثمارية لمركز ومدينة الشهداء.

وأضاف المحافظ أنه تم دعم محافظة المنوفية باعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بقيمة 35 مليون جنيه ضمن مبادرة حافز تميز الأداء وسيتم توزيعها علي مراكز منوف وقويسنا لضخها في مشروعات البنية التحتية وذلك ضمن برامج التنمية المحلية بمراكز ومدن المحافظة بما يحقق التنمية المستدامة.

دعم المنوفية بـ 35 مليون جنيه كاعتمادات مالية إضافية من وزارة التخطيط ..

موجهاً مدير مديرية الطرق بسرعة الانتهاء من طرح جميع الأعمال لنهوها في التوقيتات الزمنية المقررة وضرورة العمل بالتوازي بجميع المشروعات الجاري تنفيذها لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز، مؤكداً أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف طريق 88 دنشواي – الشهداء بطول 1.5 كم (القطاع الأخير) من إجمالي أطوال 17 كم تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الإنتهاء من رصف قطاعين بالطريق على مدار مرحلتين، المرحلة الأولى بداية من قرية الكوم الأخضر حتى مدينة الشهداء بطول 10 كم، والمرحلة الثانية بداية من الشهداء وحتى قرية ديناصور بطول 5.800كم.

كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة وتسريع وتيرة العمل كونه طريق يخدم العديد من القرى ويربط بين مراكز الشهداء وتلا وشبين الكوم.