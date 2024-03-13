محافظ أسوان يتابع الأعمال الجارية بمشروع رصف طريق بلانة - كلابشة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع رصف طريق بلانة - كلابشة، والذى يأتى تنفيذه ضمن الطريق الدائرى بلانة - نصر النوبة - كلابشة بطول 38 كم، وبتكلفة 165.8 مليون جنيه ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى “حياة كريمة”.

ومن جانبه أشار المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأنه جار تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية على جانبى الترعة بطريق بلانة - كلابشة، فيما تم تنفيذ طبقة الأساس، مع رش MC، وتنفيذ طبقة رابطة.

موضحاً بأنه تم تخطيط إزدواج الطريق بطول 100 كم ، مع تخطيط الطريق القديم عقب الانتهاء من تخطيط الازدواج بطول 125 كم ، وبالتوازي جار تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية على طول الطريق، وسيتم تنفيذ مطبات صوتية للحفاظ على سلامة المترددين على هذا الطريق الحيوى.