بلتون القابضة: انفاق 91.4% من متحصلات زيادة رأس المال
قالت شركة بلتون القابضة في بيان للبورصة ، إنها استخدمت نسبة 91.4% من قيمة متحصلات زيادة رأسمال الشركة والبالغة نحو 10 مليارات جنيه والتي تم قيدها في 19 يوليو2023.
اضافت الشركة ، أنها أنفقت نحو 9.139 مليار جنيه من متحصلات زيادة رأسمال الشركة موزعة على الآتي:
- 2.047 مليار جنيه على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة
- 426.7 مليون جنيه للاستحواذ على شركات وحصص في شركات
-1.5 مليار جنيه على سداد قرض مستحق على الشركة وشركاتها التابعة
-5.151 مليار جنيه منح قروض مساندة للشركات التابعة
-14 مليون جنيه الاستثمار في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات