الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

بلتون القابضة: انفاق 91.4% من متحصلات زيادة رأس المال

تداولات البورصة
تداولات البورصة

قالت شركة بلتون القابضة في بيان للبورصة ، إنها استخدمت نسبة 91.4% من قيمة متحصلات زيادة رأسمال الشركة والبالغة نحو 10 مليارات جنيه والتي تم قيدها في 19 يوليو2023.

اضافت الشركة ، أنها أنفقت نحو 9.139  مليار جنيه من متحصلات زيادة رأسمال الشركة موزعة على الآتي:

 

- 2.047 مليار جنيه على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة

 

- 426.7 مليون جنيه للاستحواذ على شركات وحصص في شركات

 

-1.5 مليار جنيه على سداد قرض مستحق على الشركة وشركاتها التابعة

 

-5.151 مليار جنيه منح قروض مساندة للشركات التابعة

 

-14 مليون جنيه الاستثمار في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات

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