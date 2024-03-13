بلتون القابضة: انفاق 91.4% من متحصلات زيادة رأس المال

قالت شركة بلتون القابضة في بيان للبورصة ، إنها استخدمت نسبة 91.4% من قيمة متحصلات زيادة رأسمال الشركة والبالغة نحو 10 مليارات جنيه والتي تم قيدها في 19 يوليو2023.

اضافت الشركة ، أنها أنفقت نحو 9.139 مليار جنيه من متحصلات زيادة رأسمال الشركة موزعة على الآتي:

- 2.047 مليار جنيه على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات التابعة

- 426.7 مليون جنيه للاستحواذ على شركات وحصص في شركات

-1.5 مليار جنيه على سداد قرض مستحق على الشركة وشركاتها التابعة

-5.151 مليار جنيه منح قروض مساندة للشركات التابعة

-14 مليون جنيه الاستثمار في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات