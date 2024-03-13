الأمن يواصل ملاحقة الخارجين عن القانون في دمياط وأسوان والإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرياتأمن (أسوان– دمياط-الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 6,500 كيلوجرام لمخدر البانجو– كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")..بحوزة (4 متهمين" لـ 2 منهم معلومات جنائية").

ضبط 4 قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش –3 فرد محلى - عدد من الطلقات المتنوعة).

تنفيذ (813) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,600كيلو جرام لمخدر الحشيش–10 كيلو جرامات لمخدر البانجو-5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو–كمية لمخدر الهيروين)بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وكذا ضبط (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدرى"الحشيش، الآيس").. بحوزة (3متهمين).

ضبط (3) قضايا سلاح أبيض..ضُبط خلالهم(3 قطع سلاح أبيض)..بحوزة (3 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.

انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطى ينتهي بإصابة 7 أشخاص



وقع حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

عقب تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.