الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فلسطين: أمريكا تدّعي رعايتها لحقوق الإنسان وتسمح بإبادة شعبنا

غزة
غزة

 

قال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني الدكتور محمد أبو سمرة "إن أمريكا تدّعي رعايتها لحقوق الإنسان وهي الكاذب الأكبر"، متسائلًا "كيف يمكن أن تسمح بإبادة شعبنا بأكمله على مدى 6 أشهر دون أن تحرك ساكنًا أو تسمح لمجلس الأمن الدولي بوقف العدوان؟!".

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وأضاف أبو سمرة  اليوم الأربعاء "أن الولايات المتحدة تعطي الشرعية للعدوان، وتقدم له كل ما يحتاجه من غطاء سياسي وحقوقي ودولي ومعلومات استخباراتية وتمنحه الشرعية".

وتابع "أن هناك الآلاف من قوات النخبة الأمريكية بقطاع غزة، وكذلك طائرات الاستطلاع الأمريكية التي تحلق على مدار الساعة فوق القطاع وتقدم للاحتلال الإسرائيلي كل المعلومات اللازمة والاستراتيجية من أجل مواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا يهمها مدنيين، حيث إن الأطفال يُقتلون بأحدث الطائرات والأسلحة الأمريكية، مؤكدًا أن هذه حرب لم يشهد لها التاريخ على مدى قرون، قائلًا "إن بنيامين نتنياهو لن يرتوي من الدم الفلسطيني، وإنما يواصل توغله في بحر الدم الفلسطيني في قطاع غزة". 

وحول العملية العسكرية المحتملة في رفح، أوضح أن أية عملية عسكرية في رفح سينتج عنها مجازر، مشيرًا إلى أن الآلاف من الشهداء لم يتم تدوين أسمائهم في سجلات وزارة الصحة، كما أن المنظومة انهارت ولم تعد موجودة؛ على خلفية تدمير العدوان لمعظم مستشفيات القطاع.

وأعرب رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني عن استغرابه من أن الحرب في أوكرانيا لم تمس فيها المستشفيات كما يحدث في غزة.

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