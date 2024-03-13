استشهاد 20 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

في اليوم الـ 159 من الحرب

استُشهد، اليوم الأربعاء، 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها التاسع والخمسين بعد المئة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الدرج، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت الطائرات منزلا في حي الزيتون، ما أدى إلى سقوط 8 شهداء بينهم 4 أطفال وامرأتان.

وأفادت المصادر بأن مدفعية الاحتلال أطلقت 4 قذائف قرب مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوا، ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، عن سقوط 31112 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ونحو 72760 مُصابًا.

الأونروا: عدد شهداء أطفال غزة في 4 أشهر يفوق نظراءهم خلال 4 سنوات

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في حروب العالم خلال السنوات الـ4 الماضية، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل أطفال غزة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، وصف لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" الليلة الماضية، الإحصائيات المتعلقة بالأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ"الصادمة"، قائلا "هذه حرب على الأطفال، تُشن على مستقبلهم".

وشارك لازاريني رسمًا بيانيًا تم إعداده بناءً على بيانات الأمم المتحدة ووزارة الصحة الفلسطينية، يظهر عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم في غزة في الفترة من 7 أكتوبر الماضي إلى 29 فبراير الماضي، وعدد الأطفال الذين قُتلوا في الحروب في السنوات الأربع الماضية.

وأظهر الرسم البياني أن عدد الأطفال الذين قتلوا في الحروب خلال السنوات الأربع الماضية بالعالم بلغ 12 ألفًا و193، مقارنة بـ12 ألفًا و300 طفل فقدوا حياتهم في غزة خلال خمسة شهور.