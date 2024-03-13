ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ملخص أحداث الحلقات الثانية من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية".

الدراما الشعبية

أحداث الحلقات التاريخية والأكشن والدراما الشعبية كانت مشوقة، ففي مسلسل الحشاشين سافر حسن الصباح للقاهرة بصحبة عائلته، وبمجرد دخوله وجد العاصمة المصرية تعيش أصعب أزمة في تاريخه، إذ رأى مظاهر المجاعة التي أثرت سلبا على البلد بشكل سيء.

مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، شهدت تعافي عايدة بعدما أنقذها شقيقها علي وذهب إلى معملها الخاص بالعقارب الذي تعمل فيه، وطلبت من ريمون ان يحضر لها العقرب مرة أخرى حتى تكمل عملها.

مسلسل بيت الرفاعي

في الحلقة الثانية من مسلسل بيت الرفاعي، سافر ياسين مع ابنته حبيبة للإسكندرية بعدما هرب من سيارة الترحيلات يوذهب ضابط إلى بيت الرفاعي ويسأل عن جمالات (رحاب الجمل) باعتبارها آخر شخص تحدث إليه ياسين بعد هروبه من سيارة الترحيلات.

مسلسل المعلم لمصطفى شعبان شهدت عودة المعلم حامد بعد غياب عن ميناء الأتكة الخاص بتجارة السمك، فاستقبله التجار وقال لهم إن ابنه مصطفى شعبان سيكون كبير السوق.

