حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة طوخ

شن مجلس مدينة طوخ حملة لإزالة الاشغالات بالشوارع وذلك للعمل على سيولة حركة سير المواطنين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بشأن ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات، وبتعليمات من اللواء احمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ باستمرار الجهود المبذولة في رفع الاشغالات.

قام خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة بحملة اشغالات للتصدى لظاهرة الاشغالات بشوارع المدينة استهدفت الحملة شارع حسين سليمان بعد عملية الرصف فيما التنبيه.

مشددا على أصحاب المحال العامة بعدم اشغال الطريق وليشعر المواطن بتحسن الخدمات وحالة الشارع بعد رصفة.

ووجه محافظ القليوبية، بتكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يرتفع حجم المخلفات التى يتم رفعها خلال شهر رمضان، ما يتطلب رفع الجاهزية الكاملة لفرق ومعدات النظافة لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه.



كما وجه المحافظ بتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.