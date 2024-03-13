الأربعاء 13 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ملخص أحداث الحلقات الثانية من مسلسلات الأطفال (شاهد)

مسلسلات الأطفال
مسلسلات الأطفال

عرض برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ملخص أحداث الحلقات الثانية من مسلسلات الأطفال".

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مواعيد عرض مسلسلات وبرامج Mbc مصر في رمضان 2024

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الغناء الشعبى يسيطر على مسلسلات رمضان

مسلسلات الأنيميشن والكارتون في شهر رمضان

الحلقة الثانية من مسلسلات الأنيميشن والكارتون في شهر رمضان 2024، شهدت أحداثا مشوقة، والبداية مع مسلسل يحيي وكنوز الجزء الثالث، إذ ناقشت الحلقة قضية سرقة الهوية وإبعاد الأطفال والشباب عن ماضيهم، وخلال الحلقة حاول أحد سارقي الهوية أن يطلب من يحيي الانضمام إليهم بتصوير لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية وعرضوا عليه مبالغ مالية وألحقوا الأذى بوالدته للضغط عليه.

مسلسل سر المسجد

وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد بوجود سيف داخل العالم الافتراضي لتطبيق إلكتروني يبحث عن ماء ويلتفت حوله ويلتقي بياسين والقرد ميمو الذي ينقذه من البر ويصبحان أصدقاء ويصطحبان سيف إلى المسجد الكبير، وخلال ذلك تجد حبيبة نفسها أمام سؤاال على التطبيق لتواصل مشاهدة شقيقها سيف على الشاشة، وكان السؤال حول أول مؤذن في الإسلام بلال بن رباح.
 

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