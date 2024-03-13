محافظ القليوبية يستقبل أعضاء البنك الزراعي المصري لتقديم تبرع للأسر الأكثر احتياجًا

إستقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة السادة طه عبد العزيز رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري وهشام الهريسي المستشار الإئتماني بالبنك و سارة فكري مدير المكتب الفني وحازم إسماعيل مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح الأسر الاكثر احتياجا بالمحافظة.

وذلك فى صورة قسائم شراء مواد غذائية صادرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بعدد من القسائم قيمتها 200 جنيه تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته، من أى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .

ومن جانبه عبر محافظ القليوبية عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين .

وأكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية .