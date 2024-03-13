قنـا| تصوير جوي مستمر لرصد الأبنية المُخالفة والتعديات

قال محمد أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، إنه يتم إجراء تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد أى شكل من أشكال التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بكافة القرى والمدن والمراكز .

وأناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، السكرتير العام المساعد، اليوم الأربعاء، لترأس الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المتغيرات المكانية للوقوف على آخر المستجدات.

حضر الاجتماع، رؤساء المراكز والمدن، ومديري الادارات الهندسية ، ومديري المتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية .

السكرتير العام المساعد

ناقش السكرتير المساعد، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية.

ووجه السكرتير المساعد، بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للإنتهاء من كافة المتغيرات، التي لم يتم الرد عليها

ونبه ، بضرورة التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، والمتابعة، والوحدات المحلية، وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية، لإزالة أي تعدي على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

و التعامل مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة، لفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الرقعه الزراعية وأراضي أملاك الدولة.