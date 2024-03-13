بـ 27 جنيه.. توزيع 45 طن سكر بمدينة القناطر الخيرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأشارات المديرية أنه تم توزيع كمية قدرها 45 طن بالقناطر الخيرية، كما تم توزيع كمية قدرها 3 أطنان و500 كيلو بشبين القناطر، وكمية قدرها 6 أطنان و200 كيلو بقليوب، وكمية قدرها 13 طن بحي شرق شبرا، وكمية قدرها 24 طن بطوخ، وكمية قدرها 30 طن ببنها، وكمية قدرها 13 طن بقها، وكمية قدرها 22 طن بكفر شكر، وكمية قدرها 7 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 18 طنا بالخانكة.

وتابعت المديرية، أنه بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 12 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 196 طن و700 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.