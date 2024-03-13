مصرع سبعينية أسفل عجلات قطار بالمراغة

لقيت ربة منزل عجوز في العقد السابع من العمر تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصرعها صدمها قطار مكيف "الأقصر/ الاسكندرية" أثناء قيامها بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة دائرة المركز شرطة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المراغة من قسم النقل والمواصلات يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المراغة باصطدام القطار بسيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين مصرع "كلثوم . ا . ا . ع" 70 سنة ربة منزل تقيم دائرة المركز صدمها قطار مكيف حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه .





جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي وبسؤال نجلها "محمد . ا . ح . ا" 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بمضمون ما سبق ونفى الشبهة الجنائية.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .