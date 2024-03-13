محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال التسوية لطريق منيحة بكوم أمبو لتسهيل حركة سيارات السيرفيس

أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطريق الرابط بين قرية منيحة ومركز كوم أمبو لإتاحة المجال أمام سيارات السيرفيس والميكروباص بالحركة عليه.

وذلك بناءً على ما تم تداوله من رواد مواقع التواصل الإجتماعى حول شكوى أهالى قرية منيحة بمركز كوم أمبو من تهالك الطريق الرابط بين القرية والمركز مما يؤدى إلى عدم توافر سيارات الأجرة بشكل منتظم لنقل المواطنين وإعاقة حركة السير ، فقد تم عرض الشكوى على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذى أعطى توجيهاته لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بسرعة التدخل حيث أفاد بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، والذى أمر بتنفيذ أعمال التسوية والتمهيد للطريق لإتاحة المجال أمام سيارات السيرفيس والميكروباص بالحركة عليه، وبالتالى تخفيف أعباء ومشقة التنقل على المواطنين، مؤكداً أن هذا الطريق بطول 18 كم يشهد إنهاء أعمال البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، فيما ستقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل بإعادة تأهيل ورصف طريق منيحة ضمن خطتها فور الإنتهاء من الأعمال الجارية لمبادرة حياة كريمة .