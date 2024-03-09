بابا الفاتيكان: أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تتحلى بالشجاعة لرفع العلم الأبيض

صرح بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه فيما يخص الصراع في أوكرانيا، يجب على الجانب الخاسر أن يجد الشجاعة للاعتراف بذلك والموافقة على التفاوض.

وحسب سبوتنيك، أضاف البابا في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة "آر إس آي" السويسرية، والتي ستبث في 20 مارس الجاري: "أعتقد أن الأقوى هو من يرى الوضع من زاوية أفضل، ومن يفكر في الناس، ومن لديه الشجاعة لرفع الراية البيضاء والتفاوض".

وأكد البابا على أنه "اليوم يمكنك التفاوض بمساعدة القوى الدولية، وكلمة "التفاوض" هي كلمة شجاعة، وعندما ترى أنك تخسر، وأن الأمور تسير على نحو خاطئ، فإنك بحاجة إلى أن تكون لديك الشجاعة للتفاوض".

ووفقا له، الآن في الصراع في أوكرانيا "هناك الكثير ممن يريدون العمل كوسطاء، وخاصة تركيا"، وقال البابا: "لا تخجلوا من التفاوض قبل أن يتفاقم الوضع".

ووجه البابا فرنسيس، نداءات عديدة فيما يتعلق بتصعيد الصراع في أوكرانيا؛ معربًا في أكثر من مناسبة، عن نيته للقيام بزيارة كل من روسيا وأوكرانيا.

وفي مايو الماضي، أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا، أصدر تعليمات إلى الكاردينال ماتيو دزوبي، بتنفيذ مهمة، من شأنها أن تساعد في تخفيف التوترات.