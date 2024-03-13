ارتفاع أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء ثالث أيام رمضان عند التاجر

أسعار الأعلاف اليوم.. شهدت أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الاربعاء ثالث أيام رمضان، ارتفاعً ملحوظًا، وارتفعت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 45,000 جنيه، كما قفز على سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 11,800 جنيه للطن.

جاء ذلك في ظل ترقب الأسواق موجة تصحيح سعرية بعد تحرير سعر الصرف حيث استقرت أسعار أعلاف دواجن التسمين خلال الفتره الحالية بعد تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء وإعلان وزارة الزراعة عن الإفراج عن الخامات المستوردة.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف اليوم الاربعاء ثالث أيام رمضان، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم

الجلوتين المحلي

ارتفعت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 45,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

كما قفز على سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 11,800 جنيه للطن.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

الدي دي جي

بينما ثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

سعر طن العلف التسمين

بادي تسمين سوبر 23%

بينما استقرت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 26,200 جنيه للطن.

نامي تسمين سوبر 21%

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ثباتًا ليصل سعر الطن إلى 26,100 جنيه.

ناهي تسمين سوبر 19%

واستقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» لنحو 26,000 جنيه.

بادي نامي 21%

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» ثباتًا، ليصل سعره إلى 25,700 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، سبق وأكد فى تصريحات له، أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأكد أن الساعات الماضية شهدت تراجعا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد انخفاض الذرة والصويا.