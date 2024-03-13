ندوة توعوية لاعضاء أندية الفتاه بمركز شباب نجع صفر بفرشوط

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع إدارة شباب فرشوط، بمقر مركز شباب نجع صفر، ندوة توعية لاعضاء أندية الفتاه خطة دعم نادي الفتاه عن ( أهمية التفكير والزواج المبكر وادارة الوقت وختان الاناث والوعي لدى الفتيات، وذلك بحضور الدكتور عصمت العبد علي دكتور ف الصحه النفسيه و عاطف هريدي مسؤول الفتاه بالاداره والاستاذ عبداللاه عبدالرازق مدير المركز و محسن حمدي رئيس مجلس الادارة وبحضور 31 فتاه من أعضاء المركز.

وذلك تحت اشراف وتنفيذ عبدالرحمن أبوالمجد مدير ادارة البرامج بالمديرية وشيرين أبوالسعود مسؤول الفتاه بالمديرية و ساميه ناروز مدير ادارة شباب فرشوط، موضحين أن المشاريع الشبابية والقومية المنفذه على أرض الواقع والموثقة، تخدم كل الفئات العمرية ليرتقي وينهض بها المجتمع فكريا وثقافيا وقوميا، وهذا ما تحققة من انجازات نحو التقدم والرقي والاذدهار.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضه بقنا.