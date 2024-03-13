محافظ الوادي الجديد يشارك أهالي قرية ناصر الإفطار الرمضاني

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ أهالي قرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، الإفطار الرمضاني الذي تنظمه المحافظة في تقليدٍ سنوي لمشاركة المواطنين الأجواء الرمضانية، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية وأهالي القرية.

وعقب الإفطار عقد المحافظ لقاءََ جماهيريًا مع أهالي القرية لبحث مطالبهم و دراسة حلها موجهًا بما يلي:-

توسعة الطريق الواصل بين القرية والأراضي الزراعية بطول ٢ كم بالتنسيق بين مركز الخارجة وقطاع الري.

سرعة تخصيص أرض لبناء مسجد بالجهود الذاتية بالمنطقة الحرفية، وتطوير دار المناسبات بالقرية بدعم من المحافظة بقيمة ١٠٠ ألف جنيه.

وصرف مكافأة مالية للعاملين بالوحدة المحلية لقري ناصر الثورة.

سرعة تسليم أراضي تقسيمات المواطنين بالقرية للمنتفعين طبقا للضوابط القانونية.

تكليف مديرية الشباب والرياضة بتركيب كشافات إضاءة بالملعب الخماسي بالقرية.

كما أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح اليوم، بمسجد الصالحين بحي المروة بمدينة الخارجة، وسط جموع المصلين من المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين.

وعقب الانتهاء من آداء الصلاة، عقد المحافظ لقاءََ مع المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم.

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