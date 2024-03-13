قنا تُناقش نسب تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف

ناقش اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، نسب التنفيذ للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، الجاري تنفيذه على أرض المحافظة.

وفقاً لخطة المشروع القومي لتبطين، وتأهيل جانبي الترع حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة مسبقاً لتحسين منظومة الري، بالإضافة إلى أعمال تطهير السدود ومخرات السيول.

وعقد المحافظ، اليوم الأربعاء، إجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة.

محافظ قنا

نبه المحافظ، على تكثيف حملات تطهير ورفع المخلفات من المجاري المائية والترع والمصارف بنطاق المحافظة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع.

لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء منه بأفضل شكل ممكن.

وأضاف المحافظ، أن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تُنفذ في الوقت الجاري ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص.



حضر الاجتماع، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الموارد المائية والرى، و العقيد محمد موسي عمران ممثل المنطقة الغربية العسكرية و المشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة.

والمهندس مجدى بطرس مدير عام ري غرب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة .