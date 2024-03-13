أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 13 مارس بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس، انخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن البيضاء، مع استقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 370 إلى 400 جنيه للبتلو، ومبلغ 415 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد إنخفاض أسعار الماشية والأغنام واستقرار أسعار الأعلاف.

وكانت الأسعار قد شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال الفترة الماضية، قبل أن ترتفع قبل بداية شهر رمضان وتسجل 113 جنيها للكيلو، واستمرت حتى بداية شهر رمضان المبارك، حتى بدأت اليوم في انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية.

واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، حسب بعد أو قرب المسافة من مزارع الدواجن وتكاليف النقل، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار اللحوم، خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار بدرجة كبيرة.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكم في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، بالإضافة إلى قيام أصحاب المزارع بضبط مواعيد تربية الدواجن البيضاء على بداية شهر رمضان، وهو ما جعل الطلب أكثر من العرض خلال هذه الفترة.

انخفاض تدريجي بأسعار الدواجن البيضاء في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 103 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 8 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 88 جنيه والساسو 105 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 118 جنيها، وسجل كيلو الرومي 120 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 140 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 110 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 210 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 105 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 60 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 90 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب130 جنيها، بينما سجل سعر البيض 135 جنيها للكرتونة.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا في الأسبوع الماضي، مما تسبب في إستقرار أسعار الدواجن تلقائيا، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء بحوالي 50 جنيها في الكيلو، بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية إلى 165 جنيها للكيلو.