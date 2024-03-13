اليوم ..منتخب الطائرة يواجه نيجيريا بدورة الألعاب الأفريقية بغانا

يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة، مباراة مهمة اليوم الأربعاء أمام منتخب نيجيريا، في أولى جولات دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وتنطلق مباراة مصر ونيجيريا في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت غانا و الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على صالة بورتيمان الرياضية

وتستضيف مدينة أكرا الغانية منافسات كرة الطائرة خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

وقع منتخب مصر للرجال ضمن المجموعة الثانيه بجانب الكاميرون و نيجيريا وبوركينا فاسو .

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.