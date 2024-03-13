الخارجية اللبنانية: نطالب بإدانة أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان

طالبت الخارجية اللبنانية، في نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية"، إدانة أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان.

الخارجية اللبنانية

وأضافت الخارجية اللبنانية: "ندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتكرر على الحدود الجنوبية".

وتابعت: "نطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".

يذكر أن مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، قال إنّ الساعات الماضية شهدت تصعيدا غير مسبوق على الحدود الجنوبية اللبنانية بعدما استهدف جيش الاحتلال منزلا، فكان رد حزب الله بالأمس عبر تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني.

وأضاف: "نتحدث عن أكبر عدد من الصواريخ التي خرجت من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، حيث استهدف 100 صاروخ مناطق متفرقة في الجليل الأعلى وأطلق من القطاعين الشرقي والغربي بالجنوب اللبناني".

حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية

وتابع: "حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها استهداف ثمنة عسكرية تقع على مسافة بعيدة عن الحدود في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وجرى تنفيذ هذه العملية بـ4 مسيرات هجومية استهدفت مراكز الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".