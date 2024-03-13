بحث تعزيز التعاون بين مصر والمملكة المغربية  في القطاع الصحي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير المملكة المغربية لدى مصر "السيد محمد آيت وعلي"، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أعرب الجانبان عن مدى عمق وترابط العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، مما يؤكد أهمية العمل على قدم وساق بين مسؤولي البلدين لتعزيز أواصر التعاون بمختلف المجالات لاسيما المجال الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في ملف الصناعات الدوائية، حيث أكد الوزير أن الدول العربية تمتلك مقومات ومقدرات كبيرة تجعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية، من خلال التنسيق وتحقيق التكامل والتكافؤ فيما بينها.

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات بين مسؤولي قطاع الأدوية في البلدين لتبادل الخبرات وبحث الفرص الاستثمارية التي يمكن ضخها في صناعة الأدوية بالمغرب، كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال صناعة الأجهزة والمعدات الطبية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد أهمية تبادل الخبرات بين الفرق الطبية بمصر والمغرب من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة، كما وجه الوزير بمشاركة خبرات مصر في مجال مبادرات الصحة العامة مع الجانب المغربي.

وكشف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا خلق جيل جديد من الاتفاقيات التعاونية بين البلدين في القطاع الصحي، حيث وجه الوزير بسرعة تفعيل مجموعة العمل المشتركة بين مصر والمغرب، للبدء في التنسيق وتنفيذ مقترحات التعاون المشتركة لصالح البلدين.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

