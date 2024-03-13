موعد أذان مغرب ثالث أيام رمضان في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات.. وفقا للحسابات الفلكية من المنتظرأن يؤذن المغرب اليوم في القاهرة عند الساعة 6 و دقيقتان تقريبًا، حيث يحرص المصلون على البحث يوميًا عن مواقيت الصلاة، وموعد الإفطار وهو ما نرصده خلال التقرير التالي في القاهرة وبعض المحافظات.

موعد أذان المغرب في القاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في القاهرة 6:02 مساءً

موعد أذان المغرب في الإسكندرية 6:07 مساءً

موعد أذان المغرب في الأقصر الساعة 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في أسيوط 6:04 مساءً

موعد أذان المغرب في شرم الشيخ 5:51 مساءً

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ الساعة 6.03 مساءً

موعد أذان المغرب في قنا 5:57 مساءً

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية 5:58 مساءً

موعد أذان المغرب في أسوان 6:33 مساءً

أدعية النبي صل الله عليه وسلم عند الإفطار

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ"وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، كما كان يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود.