جولة مرورية مفاجئة لوكيل أوقاف الإسكندرية فى مساجد محرم بك

قام الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بعدد من الجولات المرورية شملت مقر إدارت أوقاف محرم بك وشرق ووسط وعددا من مساجد إدارة أوقاف شرق بشارع بورسعيد و مساجد إدارة أوقاف المنتزة، وأكد ان جولاته المرورية مستمرة ولن تتوقف بل ستزيد لضبط إيقاع العمل مشيرا إلى اننا في أيام تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة بيوت الله عزوجل والحفاظ عليها وإعدادها.



وأشاد بجهود السادة الأئمة وعمال المساجد في تهيئة المساجد وتزينه واشاد كذلك بما رأه من اقبال كثيف من رواد المساجد الذين وجهوا باقات من الشكر والتقدير لمديرية أوقاف الإسكندرية شاكرين لمعالي الوزير الحراك الدعوي الي أحدثه في المساجد لتكون منارة علم وهدى بحق.



وفي الناحية الإدارية شدد فضيلته على ضرورة تحري الدقة واعلى درجات الحيطة والحذر في تحرير المستحقات المالية صرفاً او تحصيلاً حفاظا على المال العام وحفاظا على حقوق المواطنين.



كما شدد على الإدارات الفرعية بضرورة متابعة المساجد متابعة دورية لضبط سير العمل بها والاطمئنان على الحالة العامة لها.

مع تمنيات المديرية بالتوفيق للجميع والله الموفق.