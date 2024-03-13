استئناف محاكمة 6 متهمين في "داعش كرداسة"

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى خلية "داعش كرداسة" الإرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

ومن جهة أخرى، أمرت جهات التحقيق بالخانكة ،بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.



وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.



وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال.



حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

